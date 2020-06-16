شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة: فئة الشباب أقل اهتماماً بالوقاية من الأمراض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية، أنه يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد.
وأضاف في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة.
وتابع الوكيل المساعد للرعاية الصحية أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ويجب أن يزيد اهتمامهم بأنفسهم أكثر، بممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وزارة الصحة: فئة الشباب أقل اهتماماً بالوقاية من الأمراض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.