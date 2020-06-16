شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: 50% من وفيات «كورونا» بسبب أمراض مزمنة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.
وتابع أن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر، مؤكداً أن 50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.
وأكد العبدالعالي، أن الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع.
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