تقرير: 56 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في القدس منذ بداية العام

ويرصد تقرير اللجنة الفترة من بداية العام الجاري وحتى بداية شهر يونيو/ حزيران 2020، بسحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

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وأشار التقرير إلى أن "الصحفيين طيلة تلك الفترة كانوا عرضة للاستهداف المباشر، بما في ذلك الضرب وإطلاق النار والاحتجاز التعسفي والاقتحام لمنازلهم، والمنع من العمل أو التصوير في مدينة القدس، والاعتقال والاستدعاء والتحقيق معهم والابعاد عن مدينة القدس المحتلة، ومصادرة المعدات الصحفية، وغيرها من التهديدات المباشرة والمضايقات المستمرة".

وأكد التقرير أن الصحفيين والإعلاميين تعرضوا لـ4 حالات إبعاد، و7 حالات اعتقال واحتجاز، و14 حالة استدعاء، و8 حالات منع من العمل، وإجبار على دفع غرامة مالية 6 حالات، ومصادرة 4 من الأجهزة والمعدات وبطاقات صحفية، وتسجيل 6 حالات اقتحام لمنازل الصحفيين، لافتا إلى إصدار المحاكم الإسرائيلية حكما على الصحفية المقدسية المعتقلة ميس أبو غوش، واستهداف وضرب وتهديد 6 صحفيين.