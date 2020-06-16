ويرصد تقرير اللجنة الفترة من بداية العام الجاري وحتى بداية شهر يونيو/ حزيران 2020، بسحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".
© REUTERS / AMIR COHEN
وأشار التقرير إلى أن "الصحفيين طيلة تلك الفترة كانوا عرضة للاستهداف المباشر، بما في ذلك الضرب وإطلاق النار والاحتجاز التعسفي والاقتحام لمنازلهم، والمنع من العمل أو التصوير في مدينة القدس، والاعتقال والاستدعاء والتحقيق معهم والابعاد عن مدينة القدس المحتلة، ومصادرة المعدات الصحفية، وغيرها من التهديدات المباشرة والمضايقات المستمرة".
وأكد التقرير أن الصحفيين والإعلاميين تعرضوا لـ4 حالات إبعاد، و7 حالات اعتقال واحتجاز، و14 حالة استدعاء، و8 حالات منع من العمل، وإجبار على دفع غرامة مالية 6 حالات، ومصادرة 4 من الأجهزة والمعدات وبطاقات صحفية، وتسجيل 6 حالات اقتحام لمنازل الصحفيين، لافتا إلى إصدار المحاكم الإسرائيلية حكما على الصحفية المقدسية المعتقلة ميس أبو غوش، واستهداف وضرب وتهديد 6 صحفيين.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: 56 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في القدس منذ بداية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.