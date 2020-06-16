إعلام: الحرس الثوري الإيراني يقصف مناطق حدودية في العراق تزامنا مع الهجوم التركي

وذكرت شبكة "رووداو" الكردية، أن "الطيران التركي والحرس الثوري الإيراني، قصفا قرية الآنه التابعة لقضاء حاج عمران"، مؤكدة أن "القصف استهدف أعالي مارين، بيشه، ضمن حدود قرية الآنه في حاج عمران".

وأوضحت الشبكة الكردية أن "القصف بدء عند الساعة التاسعة من صباح اليوم"، مضيفة أنه "تم استخدام طائرات مسيرة بالقصف".

من جانبها، ذكرت قناة "كردستان 24" الكردية، أن "طائرات استطلاع حلقت فوق المنطقة، وبعد مغادرتها الأجواء بقليل أطلقت إيران وابلا من القذائف الصاروخية على المناطق الحدودية".

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وقالت إن القصف المدفعي تركز على المناطق الحدودية المتاخمة لإيران، في ناحية حاج عمران التابعة لقضاء جومان أقصى الشمال الشرقي لأربيل، مشيرة إلى أن المناطق التي تعرضت للقصف هي آلان وكيلي غزالي وبردة سوران، ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر بشرية.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت يوم الأحد الماضي، إطلاق عملية "مخلب النسر" العسكرية شمالي العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، فيما استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في العراق فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على القصف التركي شمالي العراق.