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ولى عهد دبي في مغامرة جديدة وسط السلاحف على شواطئ جميرا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذى، ولى عهد دبي، على المشاركة في مغامرة جديدة ضمن مغامراته المعتادة، في مشروع دبي للسلاحف، بعد أن ساهم في إطلاق سراح احدى السلاحف الصغيرة في أعماق البحر.

ونشر ولى عهد دبي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وثق فيها رحلة انطلاق السلحفاة من على الشاطئ في مدينة جميرا إلى وسط البحر.

يأتى هذا بعد قرابة أسبوع، على مشاركة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، صورة تجمعه مع والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، وهى عبارة عن صورة كبيرة مرسومة لحاكم دبى وولى عهده معلق على جداران إحدى غرف القصر.

حينها، نشر ولى عهد دبى، الصورة عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى ظهر أمامها حصان ذهبى، وهذا فى وقت يعرف عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولى عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، حبهما للخيول، وممارستها لرياضة الخيل بمهارة فائقة، إضافة إلى مشاركتهما فى سباقات عديدة للخيول والتى يفوزا بها عادة.

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وجاءت هذه الصورة، أيضًا، بعدما كان قد شارك حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، متابعيه جانب من أنشطته اليومية المعتادة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث نشر ولى العهد صورة أثناء ممارسته فى صالة الألعاب ، والتى تظهر مدى قوته ولياقته البدنية.

كما واصل ولى عهد دبى، فى الأسبوع ذاته، هوايته بصيد السمك، ونشر حمدان بن محمد بن راشد، الجمعة، مجموعة من الفيديوهات والصور، أثناء رحلة اصطياد السمك من البحر، بداية من اختيار الطعم، ونجاحه فى الاصطياد، كما نشر أيضا، لحظة تواجده فى كابينة "مركب" وهو يقودها.

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