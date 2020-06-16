موقع سودانى: العالقون فى مصر يعودون إلى البلاد سيرا على الأقدام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم العالقون السودانيون في مصر ، رحلة سيرا على أقدامهم نحو معبر أرقين الحدودي فى مدينة أسوان للدخول إلى البلاد. وفقا لموقع أخبار السودان. وقال العالقون السودانيون فى مصر أنهم لجأوا إلى ذلك بسبب ما وصفوه "تماطلا من حكومة السودان في إعادتهم". ويعيش العالقون السودانيون فى الخارخ أوضاعا صعبة بسبب تفشى فيروس كورونا وإغلاق البلاد ونفاد أموالهم . Advertisements وقال مسئول بالسفارة السودانية فى مصر، إن هذا الأمر أدى إلى محاولات انتحار وسط العالقين.

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