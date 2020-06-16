شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تطلق هاتفها مزدوج الشاشة الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت تقارير صحفية أن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية حددت موعد إطلاق هاتفها مزدوج الشاشة الذي أطلقت عليه اسم “سرفس ديو“.
ووفقاً لـ”سبوتنيك” الروسية، رجحت مصادر لموقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن يتم إطلاق جهاز “مايكروسوفت سرفس ديو” في وقت مبكر من شهر يوليو المقبل.
وكانت مايكروسوفت قد أجلت لأكثر من مرة إطلاق هاتفها الذي تأمل أن يحقق رواجا كبيرا في عالم الهواتف القابلة للطي، خاصة وأنه يأتي بفكرة مختلفة تماما.
ولن يعمل هاتف مايكروسوفت الجديد بنظام “ويندوز فون” بل سيعتمد على نظام تشغيل “أندرويد” حتى يحقق الشعبية والرواج المتوقع.
وعجلت الشركة الأمريكية من الإعلان عن هاتفها “سرفس ديو”، ليكون قبل إعلان شركة “سامسونج” عن هاتفها القابل للطي “غلاكسي فولد 2″، المتوقع أن يتم الكشف عنه يوم 5 أغسطس المقبل.
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