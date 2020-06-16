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شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «التأمينات» تحدد مواعيد تقديم المنشآت لطلبات صرف تعويض يوليو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد تقديم المنشآت والمشتركين لطلبات صرف تعويض شهر يوليو، للمواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
وأوضحت المؤسسة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن موعد تقديم المنشأة لطلب تعويض شهر يوليو هو يوم 19 يونيو الجاري، وموعد تقديم طلب المشترك هو يوم 22 يونيو، مبينة أن صرف التعويض سيكون في مطلع الشهر المقبل.
وأبانت أنه في حال تأخر المشترك في تقديم طلبه إلى ما بعد 22 يونيو وقبل يوم 30 من الشهر نفسه، فإنه سيتم صرف التعويض للمتقدمين خلال شهر يونيو في بداية شهر أغسطس.
وأشارت التأمينات إلى أنه في حال تأخرت المنشأة عن تقديم طلب التعويض عن المواعيد المذكورة أعلاه “19 يونيو” ولكن تقدمت قبل نهاية (25 يونيو) وتقدم المشترك قبل (30 يونيو)، فإن الصرف سيكون في أول شهر أغسطس.
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