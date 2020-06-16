صيغ جديدة محسنة لاختبارات الأجسام المضادة لوباء «كوفيد- 19»

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أعلن المختبر المرجعي الوطني، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، إطلاق صيغ جديدة لاختبارات الأجسام المضادة لفيروس كوفيد- 19 والمعروفة باسم مجموعات الاختبارات المصلية، في دولة الإمارات، وذلك ضمن إطار جهود المركز لدعم استجابة الدولة وجهوزيتها التامة لمكافحة الأوبئة، في الوقت الذي تستعد فيه العديد من الشركات لتسهيل عودة موظفيها بشكل آمن إلى مواقع العمل.

وسلط خبراء المختبر المرجعي الوطني، الضوء على فوائد الاختبارات المصلية الجديدة التي يطورها المختبر، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن تقنية «اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي»، تعد حتى الآن أكثر المعايير فاعلية واعتماداً في الفحوص التي تجريها المستشفيات للكشف عن فيروس كوفيد- 19، فإن اختبارات الأجسام المضادة أو ما يعرف بالاختبارات المصلية توفر معلومات مفيدة للغاية لعلاج المرض وتحليل انتشاره، إلى جانب تقديمها فوائد محتملة للمساعدة على تخطيط الموارد البشرية في الشركات والمجتمعات.

وأوضحت الدكتورة ليلى عبد الوارث، نائب الرئيس التنفيذي ورئيسة القسم العلمي في المختبر، أن الهدف من الاختبارات الجديدة ليس استبدال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي RT- PCR الذي يتم الاعتماد عليه على نطاق واسع؛ بل تعزيز التكامل بين نوعي الاختبارات للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضافت: «في الوقت الذي لا تزال فيه الأبحاث جارية، فإن نتائج الاختبارات المصلية يمكن أن تساعد أقسام الموارد البشرية في مرافق الخدمات الأساسية ذات المخاطر العالية، مثل الرعاية الصحية والتمريض المنزلي، على تحديد الموظفين المناسبين لمختلف المهام والأمكنة، وذلك اعتماداً على ما إذا كانت لديهم أجسام مضادة ضد فيروس كوفيد- 19 أم لا، وبالتالي ضمان حمايتهم من التعرض للعدوى»، مشددة على ضرورة عدم حدوث أي تغيير في استخدام معدات الوقاية الشخصية من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأكدت أنه من الضروري الاستمرار في توخي الحذر وعدم الاطمئنان الكامل إذا جاءت نتيجة اختبارات الأجسام المضادة إيجابية، مبينة أنه «يمكن لأي شخص إجراء هذه الاختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالفيروس وتم تطوير أجسام مضادة في جسمه، إلا أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال تجاهل الاحتياطات، خاصة أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات حول الطبيعة الوقائية للأجسام المضادة».

ومن جهته أوضح عبد الحميد العبيسي، الرئيس التنفيذي للمختبر، أن الاستخدامات المحتملة للاختبارات المصلية، ستصبح ذات أهمية متزايدة مع مرور الوقت، قائلاً: «ستصبح القيمة الحقيقية للاختبارات المصلية أكثر وضوحاً عندما نحصل على المزيد من الأدلة العلمية فيما يتعلق بالطبيعة الوقائية للأجسام المضادة، إضافة إلى مستوى تركيز واستمرارية هذه الحماية، ومع استمرار الجهود التي تبذلها الجهات الصحية ومقدمو الرعاية الصحية للوصول إلى صورة كاملة عن طبيعة المرض وانتشاره، نعتقد أن الاختبارات المصلية تشكل واحدة من الأدوات والوسائل القيمة التي يمكنها أن تسهم في السيطرة على وباء كوفيد- 19 وغيره من الأوبئة المستقبلية».

وأكد أن تطوير وطرح الصيغة الجديدة للاختبارات المصلية، ينسجم مع أهداف المختبر بتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها لتلبية احتياجات الحكومة والمجتمع في فهم طبيعة فيروس كوفيد- 19، وبالتالي الحد من انتشاره وتداعياته، لافتاً إلى أنه منذ بداية تفشي المرض، عمل المختبر على تعزيز قدرته على إجراء أعداد أكبر من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي بشكل كبير، فضلاً عن إضافة تقنية اختبار سريع وأدوات تحليل برمجية جديدة، فكان تطوير تقنية الاختبارات المصلية بمثابة خطوة تالية طبيعية.

وأشار العبيسي إلى أن المختبر المرجعي الوطني، قام بمراجعة العديد من الاختبارات المصلية الجديدة، واختار مجموعة الاختبار الخاصة به بناء على مستويات الحساسية والخصوصية العالية، والتي تؤكد دقة الاختبار، وتتميز المجموعة المختارة بنسبة تَفرد تزيد على 99.5%، لافتاً إلى أن المختبر المرجعي الوطني، يمتلك القدرات والموارد اللازمة لتحليلها وتسليم النتائج خلال ساعات قليلة.