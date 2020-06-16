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مقتل ثلاثة عسكريين هنود في اشتباك حدودي مع الصين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثلاثة جنود هنود في اشتباك على الحدود الصينية، حسبما أعلن الجيش الهندي الثلاثاء، عقب أسابيع من تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود من الجانبين.
وقال متحدث عسكري هندي في بيان: وقعت مواجهة عنيفة الاثنين، نجم عنها قتلى من الجانبين، مضيفاً: القتلى من الجانب الهندي هم ضابط وجنديان، في الاشتباك على الحدود مع الصين، كذلك ذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزير الدفاع الهندي يعقد اجتماعاً مع رئيس هيئة أركان الجيش، ووزير الخارجية لمناقشة المواجهات بين الجيشين الهندي والصيني.
من جانبها اتهمت الصين الثلاثاء، الهند بتجاوز حدود مُتنازع عليها بين الدولتين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان، إن جنوداً هنود عبروا خط الحدود مرتين الاثنين، واستفزوا وهاجموا عناصر صينيين، ما أدى إلى مواجهة جسدية خطيرة بين قوات الحدود على الجانبين.

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