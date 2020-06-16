بن زكري يرحل عن ضمك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أصبح الجزائري نور الدين بن زكري مدرب فريق ضمك السعودي المدرب الثاني بعد التونسي ناصيف البياوي مدرب العدالة، الذي يعتذر عن الاستمرار مع فريقه في ظرف أسبوع بعدما أبلغ الأول إدارة ناديه بعدم قدرته على العودة لقيادة الفريق الجنوبي فيما تبقى من الموسم الكروي الذي يستأنف في 4 أغسطس المقبل.

وأمام رفض بن زكري العودة، رفعت إدارة نادي ضمك خطاباً للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب الاستعانة بخدمات مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري، وحتى اللحظة لم يصدر الأخير قراراً بالموافقة أو الرفض.

ووصل عدد المدربين المغادرين منذ انطلاقة الموسم إلى 13 مدرباً أشرفوا على تدريب 11 فريقاً في حين احتفظت فرق النصر والهلال والفيصلي والرائد والاتفاق بمدربيها دون تغيير.

يذكر أن ضمك يحتل المركز الأخير في سلم الترتيب ومهدد بالهبوط بجانب العدالة والفتح والاتحاد والحزم.