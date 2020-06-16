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الطاهر يشارك في فنية الاتحاد الدولي للشطرنج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الحكم الدولي الإماراتي سلطان الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للشطرنج في اجتماع اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أركادي دوفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للعبة.
وأكد الطاهر أن الاجتماع ناقش المستجدات الفنية والتي تخص اللعبة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والتي تسببت في إلغاء وتأجيل جميع أنشطة الاتحاد الدولي، والبطولات العالمية والقارية، كما تمت مناقشة بعض التوصيات والقوانين الفنية ورفعها للاتحاد خاصة قوانين البطولات التي تقام بنظام الاتصال المرئي وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية وكيفية إدارة الحكام لمثل هذه البطولات بالوقت الراهن.
وأوضح الطاهر أن من الموضوعات ما يخص تسجيل النقلات إلكترونياً بحيث تكون أوراق التسجيل الخاصة باللاعب في «الاسكور شيت» إلكترونية، وكيفية التعامل معها لتفادي الغش، ولتكون مرنة أكثر للحكام لإدارة المباريات، وتوحيد نوعية الساعات الإلكترونية في البطولات، وحسم التعادلات على المراكز الأولى.

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