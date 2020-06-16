«ترايستار» توقع عقداً بـ 166 مليون دولار مع «شل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «ترايستار» لخدمات الطاقة اللوجيستية، ومقرها دبي، عن استلام سفينتها الجديدة، «سولار شارنا»، ومن المتوقع أن تستلم سفينتها الثانية «سولار نسرين» في 30 يونيو/حزيران. وستسهم هذه الأصول الجديدة التي تم تأجيرها لشركة «شل» بموجب عقد طويل الأجل، في دعم النمو والتقدم المتواصل الذي تحققه شركة «ترايستار» في هذا المجال.

وقعت شركة «ترايستار» في عام 2018 عقداً طويل الأجل لتأجير ست سفن لنقل المواد الكيميائية «IMO2 25K» مع «شل». وسيتم تسليم السفن الأربع المتبقية خلال الفترة من يوليو/تموز 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2021.

وكانت «هيونداي ميبو دوكيارد»، كوريا الجنوبية، قد تولت بناء السفينتين «سولار شارنا» و«سولار نسرين». وتعاونت «ترايستار» مع «هيونداي» لسنوات عدة؛ حيث سبق أن استلمت الشركة ست ناقلات بحرية من طراز 50K DWT بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من منشأة بناء السفن في عام 2016.

وقال «يوجين ماين»، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: يسرنا أن نستلم سفينتنا الأولى سولار شارنا رسمياً، ونتطلع لاستقبال سفينة سولار نسرين قريباً. وقد تمكّنا خلال السنوات العديدة التي عملنا خلالها مع شركة هيونداي ميبو دوكيارد، من تكوين علاقة قوية مع فريقها من الخبراء المتمرسين الذين اعتدنا الحصول منهم على تصاميم متميزة قائمة على التقنيات الحديثة إلى جانب جودة التصنيع رفيعة المستوى.

فقد كانت السفن السابقة التي قمنا بشرائها على مستوى توقعاتنا بالكامل نظراً لتجهيزها بأحدث الابتكارات التكنولوجية. في حين أن السفن الجديدة التي ستزود بمحركات، حاصلة على شهادة (Tier III) التي تخفض مستوى الانبعاثات وتعمل ضمن معايير صديقة للبيئة، تتماشى تماماً مع التزام ترايستار بأن تكون شركة ذات أهداف مهمة ومحددة.

علاوة على ذلك، فإن عملية تسليم هذه السفن تبرهن على المرونة الذي تتسم بها أعمالنا، وخاصة في ظل أزمة جائحة «كوفيد- 19» التي أثرت بشكل سلبي في سلاسل التوريد العالمية. كما نتطلع قدماً إلى استلام بقية سفننا وتوطيد علاقتنا طويلة الأمد مع شركة شل.

تقدم مجموعة ترايستار حلولاً لوجيستية متكاملة في مجال الطاقة لمجموعة من الشركات الكبرى والرائدة، بما فيها شركات نفط عالمية ومحلية ومنظمات دولية غير حكومية. وتوفر المجموعة منصة متكاملة من خدمات الطاقة اللوجستية في مجالات النقل البري والبحري وخدمات المستودعات المتخصصة وحقول صهاريج الوقود، إضافة إلى خدمات تزويد الطائرات التجارية بالوقود وعمليات إمداد المناطق النائية بالوقود.