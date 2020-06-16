بيونج يانج تنفذ وعيدها وتنسف مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجرت كوريا الشمالية الثلاثاء، مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية في مدينة كايسونج الحدودية.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة «التوحيد»: كوريا الشمالية فجرت مكتب الارتباط في كايسونج عند الساعة 14:49 بالتوقيت المحلي، ويتولى هذا المكتب إدارة العلاقات بين الكوريتين.

وصدر البيان بعد دقائق على سماع دوي انفجار ورؤية سحب الدخان ترتفع من مدينة كايسونج الصناعية التي يقع فيها مكتب الارتباط على الحدود، كما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلاً عن مصادر لم تحددها.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما أعلنت هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري الثلاثاء، أنها تعمل على خطة تحرك لتحويل خط الجبهة إلى قلعة، كما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، ويخطط الجيش الكوري الشمالي أيضاً لإرسال منشورات على نطاق واسع إلى كوريا الجنوبية، بحسب البيان.

وكثفت بيونج يانج الإدانات اللاذعة إزاء جارتها، مُنذ مطلع الشهر الجاري، وخصوصاً ضد المُنشقين الكوريين الشماليين الذين يرسلون من الجنوب منشورات دعائية عبر المنطقة المنزوعة السلاح إلى الشمال، والأسبوع الماضي، أعلن النظام الكوري الشمالي عن قطع قنوات الاتصال السياسية والعسكرية مع «العدو» الكوري الجنوبي.

والمنشورات التي غالباً ما تُعلق على بالونات تصل إلى الأراضي الكورية الشمالية، أو توضع في زجاجات في النهر الحدودي، تتضمن عادة انتقادات لأداء الزعيم كيم جون أون في مجال حقوق الإنسان، أو طموحاته النووية، في الوقت نفسه أطلقت سيؤول ملاحقات قضائية بحق مجموعتين من المُنشقين الكوريين الشماليين بتهمة إرسال هذه المنشورات الدعائية إلى الجانب الآخر من الحدود، كذلك حض الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اين، الاثنين، وهو مهندس التقارب عام 2018، الشمال على عدم ترك نافذة الحوار «مغلقة».

ويرى بعض الخبراء أن بيونج يانج تسعى إلى التسبب بأزمة مع سيؤول، في وقت لا تزال فيه المفاوضات حول الملف النووي مع واشنطن متوقفة، الجدير بالذكر أن الحرب الكورية (1950-1953)، انتهت بهدنة وليس اتفاق سلام، ما يعني أن البلدين الجارين لا يزالان عملياً في حالة حرب.