40 إصابة جديدة بكورونا في الصين.. وبكين تحذر من خطورة الوضع الوبائي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت هيئة الصحة الوطنية الاثنين، أن البر الرئيسي للصين سجل 40 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم 15 يونيو/حزيران الجاري، انخفاضاً من 49 إصابة في اليوم السابق.

وكان نصيب العاصمة بكين 27 حالة من الحالات الجديدة، بما يشهد انخفاضاً من 36 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق، في الوقت الذي تواجه فيه المدينة تفشياً جديداً للفيروس الذي يعتقد أنه نشأ في سوق لبيع المواد الغذائية.

وأبلغت هيئة الصحة الوطنية عن ثماني حالات وافدة في البر الرئيسي للصين حتى نهاية 15 يونيو/حزيران الجاري، مُقابل عشر حالات في اليوم السابق، كذلك سجلت الهيئة أيضاً 6 حالات جديدة بدون أعراض، انخفاضاً من 18 في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي للصين إلى 83221، ولا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634، ولا تسجل الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات مؤكدة.

في سياق متصل، حذر ناطق باسم رئيس بلدية بكين الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية «خطير جداً»، فيما أصيب أكثر من مئة شخص بفيروس كورونا المستجد، مُنذ الأسبوع الماضي إثر تجدد مفاجئ للوباء.

وقال تشو هيجيان أمام الصحفيين، إن بكين تخوض «سباقاً مع الزمن» في مواجهة الفيروس، مضيفاً أن العاصمة يجب أن تأخر الإجراءات الأكثر حزماً وتشدداً، ورفعت المدينة التي يقطنها 21 مليون نسمة، عدد الفحوص التي تجريها للكشف عن الفيروس إلى أكثر من 90 ألفاً يومياً.

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين، أنها تتابع الوضع في بكين عن كثب، مشيرة إلى احتمالية إرسال خبراء إضافيين في الأيام المُقبلة، بعد أن تجددت المخاوف من «موجة ثانية» للوباء.