شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على ممرض يُشتبه في حقنه لمسنين بـ«جرعات الموت» في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت الشرطة الإيطالية الاثنين، ممرضاً يشتبه في أنه قتل ثمانية مرضى مُسنين على مدى عامين في دار الرعاية حيث كان يعمل، وفق ما أفادت وسائل إعلام.
وجاءت عملية التوقيف بعد تحقيق طويل في الارتفاع الملحوظ في معدلات الوفيات في دار رعاية في مقاطعة أسكولي بيتشينو في وسط البلاد، وبدأ المدعون العامون تحقيقاً في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الوفيات المشبوهة في دار رعاية المسنين، وربطوا في نهاية المطاف الحالات بممرض يعمل في المكان.
ويتّهم المدعون المشتبه به البالغ من العمر 57 عاماً، والذي لم يكشف عن اسمه، بحقنه المرضى بجرعات قاتلة من الأدوية بين يناير/كانون الثاني 2017، وفبراير/شباط 2019، كما يشتبه في أنه حاول قتل أربعة مرضى آخرين، وفقاً لتقارير إعلامية.
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