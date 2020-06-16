تعرض مدرعة روسية لأضرار بانفجار قنبلة أثناء دورية مشتركة في إدلب

قال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء:

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"اليوم، أثناء دورية مشتركة على الطريق بين بلدتي أريحا وأوروم الجوز، حاول المسلحون تنفيذ هجوم إرهابي بهدف تعطيل رصد الوضع على طول الطريق السريع M-4. ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة على طريق القافلة، أصيبت مدرعة ناقلة جند بأضرار طفيفة ولم يصب أفراد الدورية المشتركة".

ووفقا له، عادت جميع المعدات والجيش الروسي إلى القاعدة.

يذكر أن اتفاقا جرى توقيعه في موسكو في الخامس من آذار/ مارس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول وقف إطلاق النار في إدلب، نص على فتح طريق اللاذقية حلب الدولي إم 4 وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة تمهيدا لفتح الطريق وإعادة الاستقرار.

وكان مصدر عسكري سوري قد صرح لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش السوري على وشك إطلاق عملية عسكرية لتحرير الطريق الدولي إم 4 بين اللاذقية وسراقب.