قال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء:
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ووفقا له، عادت جميع المعدات والجيش الروسي إلى القاعدة.
يذكر أن اتفاقا جرى توقيعه في موسكو في الخامس من آذار/ مارس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول وقف إطلاق النار في إدلب، نص على فتح طريق اللاذقية حلب الدولي إم 4 وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة تمهيدا لفتح الطريق وإعادة الاستقرار.
وكان مصدر عسكري سوري قد صرح لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش السوري على وشك إطلاق عملية عسكرية لتحرير الطريق الدولي إم 4 بين اللاذقية وسراقب.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض مدرعة روسية لأضرار بانفجار قنبلة أثناء دورية مشتركة في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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