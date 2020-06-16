رئيس الوزراء الكويتي: بلادنا لم تصل إلى المنطقة الآمنة في مواجهة كورونا

وتابع صباح خالد الصباح خلال كلمة في مجلس الأمة أن إحصائيات السلطات الصحية وصلت إلى 37 ألف حالة ووفيات تقدر بـ300 حالة حتى الآن.
وأعرب رئيس الحكومة عن قلق حكومته من ارتفاع الإصابات بين المواطنين في الفترة الأخيرة، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وتابع "يهمنا أمر المقيمين".
ووجه حديثه إلى مجلس الأمة وقال: "لا أنكر دور مجلس الأمة الكبير وتعاونه مع الحكومة فأنا دائما أوجه الشكر بكل لقاء لي مع رئيس ونواب مجلس الأمة على دورهم وتعاونهم معنا ويجب الاستمرار في المحافظة على ذلك".
من جهته قال رئيس مجلس الأمة سلمان الغانم إن "هناك آراء وجيهة كثيرة بأنه في حالة الضرورة بالإمكان عقد اجتماعات اللجان باشتراطات مختلفة عن الجلسة العامة سواء دستوريا أو لائحيا أو واقعيا لذلك عقدت بعض اللجان اجتماعات (عن بعد)".
وذلك حول انعقاد جلسات مجلس الأمة خلال جائحة كورونا.
ووجه الغانم حديثه إلى الصباح: "كلمة حق يجب أن تُقال بحق سمو رئيس مجلس الوزراء "لقد كان متعاونا إلى أبعد حد ولدى سموه الرغبة الصادقة في التعاون مع مجلس الأمة في انعقاد الجلسات".
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