اليمن... الحكومة تطالب بنقل مقر البعثة الأممية إلى منطقة محايدة

وحسب وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية، أكد محمد الحضرمي، وزير الخارجية اليمني، أن "الحكومة ومنذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لم تتلق أي تأكيدات من البعثة الأممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار بسبب استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة".
وفي اتصال مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، شدد الحضرمي، على أن الجانب الحكومي، مستمر في تعليق مشاركته بلجنة تنسيق إعادة الانتشار حتى يتم توفير بيئة ممكنة.
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وأكد الحضرمي أن الحكومة تتجاوب مع جهود المبعوث الأممي ومقترحاته، الخاصة بالحالة الإنسانية والاقتصادية، وهو ما "لم تجده من الحوثيين" حسب تصريحاته.
ويرى الحضرمي أنه من الضرروي الضغط على جماعة الحوثي لحل موضوع الخزان النفطي صافر.
وعبر المبعوث السويدي إلى اليمن، عن أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
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