شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 36 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة شفاء فى واسط والنجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر طبي في صحة النجف العراقية تسجيل ٣٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم /الثلاثاء، وأوضح المصدر- وفقا لوكالة الأنباء العراقية- تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس. وفي السياق ذاته، أعلنت دائرة صحة محافظة واسط تسجيل 25 حالة شفاء لمصابين بكورونا وتم علاجهم في المراكز التخصصية بالمحافظة ، مشيرة إلى أن 5 حالات وفاة بالفيروس سجلت في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية.



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