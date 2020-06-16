لافروف: تنفيذ مخرجات "مؤتمر أستانة" يضمن وحدة الأراضى السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل عن تنفيذ كل الخطط والاتفاقات الناتجة عن مؤتمر أستانة لضمان وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأشار لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي يزور موسكو حاليا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أنه ناقش مع نظيره الإيراني آخر تطورات الملف السوري. وشدد لافروف على ضرورة البدء في إعمار سوريا وفرض الأمن لعودة النازحين في أجواء معيشية طبيعية.

وفي سياق أخر، أوضح لافروف أنه ناقش أيضا مع ظريف الملف النووي الإيراني ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على بنوده كضمان للسلام العالمي.

وحول الأزمة الأفغانية، أكد لافروف على ضرورة دعم المصالحة هناك لوقف التهديدات التي تؤثر على الأمن والسلم العالميين.



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