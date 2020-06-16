شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تسجل 5 حالات وفاة و527 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة، و527 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 303 حالات، واجمالى عدد المصابين إلى 36 ألفا و958 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي ال81، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 264 حالة لمواطنين كويتيين، و85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و38 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و32 حالة لمقيمين من الجنسية البنجالية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 194 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2755 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 340 ألفا و142 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات. Advertisements وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 675 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 28 ألفا و206 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 722 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 27 ألفا و531 حالة.

وكان الدكتور عبدالله السند، الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، أعلن أمس تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36431، وحالتى وفاة ليصبح العدد الكلى للوفيات 298 حالة، بينما تعافى 511 حالة، ليرفع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 36.431 حالة.، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومي لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد.