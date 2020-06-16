شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء العراقى يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الوزراء العراقى جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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