شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لم نصل إلى المنطقة الآمنة فى مواجهة كورونا وقلقون من زيادة الأعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دولة الكويت، أنها لم تصل إلى المنطقة الآمنة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددة على قلقها من تسجيل أرقام جديدة للاصابات بالفيروس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفيما أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، منذ قليل عن تسجيل 527 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و675 حالة تعافٍ جديدة، وذلك وفق بيانها اليومى عن آخر مستجدات فيروس كوروان بالكويت.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 675 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 28 ألفا و206 حالات.

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وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 722 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 27 ألفا و531 حالة.

وكان الدكتور عبدالله السند، الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، أعلن أمس تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 36431، وحالتى وفاة ليصبح العدد الكلى للوفيات 298 حالة، بينما تعافى 511 حالة، ليرفع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 36.431 حالة.، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد.