كورونا.. 5 وفيات بالكويت و36 إصابة بالمغرب

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت الكويت، الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات بكورونا، فيما شخص المغرب 36 إصابة بالفيروس.



وأفادت وزارة الصحة الكويتية، بتسجيل 527 إصابة و5 وفيات بكورونا، إضافة إلى تعافي 675 من الفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و95؛ بينها 303 وفيات، و28 ألف و206 حالات تعاف.

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وفي المغرب، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 36 إصابة بالفيروس، و52 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و921؛ بينها 212 وفاة، و7 آلاف و880 حالة تعاف.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا 8 ملايين و138 ألفا، توفي منهم نحو 439 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و250 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.