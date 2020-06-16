الكويت تسجل شفاء 675 حالة من كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 675 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 28206 حالات؛ مفيدةً بأنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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