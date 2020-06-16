- 1/2
- 2/2
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام أمن الحدود “جميعهم في العقد الثالث من العمر” ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي المرقب وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
وقال “التويجري”: ضبط بحوزتهم 652 شريحة لعددٍ من الشركات، وأربعة أجهزة قارئ للبصمة، وتم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بـ 5 مخالفين يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.