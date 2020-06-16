حساب المواطن : بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 31

أعلن برنامج “حساب المواطن”، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 31. وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 31 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa وكان قد بلغ إجمالي الدفعة 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.

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