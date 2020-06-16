تمديد القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد

وجه معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بتمديد فترة القبول على برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي – والماجستير – والدكتوراه) المدفوعة الرسوم وبعض البرامج الأخرى، عبر البوابة الإلكترونية للقبول، إلى يوم الثلاثاء الموافق 2-11-1441هـ، وذلك نظرًا لكثرة الطلبات الواردة إلى عمادة الدراسات العليا بالجامعة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع أن العمادة ستتيح التقديم لمن لم يتمكنوا منه وكذلك الذين لم يتمكنوا من أداء اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية في البرامج التي تشترطها – بسبب الإجراءات الوقائية الراهنة – .

مشيرًا إلى أنه سيتم عكس نتائج هذه الاختبارات على النظام الإلكتروني للقبول من مركز قياس مباشرة في وقت سيُحدد لاحقاً.