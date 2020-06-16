التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي متجه نحو نجران

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"الخليج 365" من الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء، وفق ما نقلت واس.

أكد المالكي، استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.

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وقال إنه بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه السعودية وتم اعتراضها 313 صاروخًا بالستيًا، وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه 357.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

كان التحالف قد اعترض ودمّر، أمس الاثنين، طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه عسير. وقالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إن قوات التحالف المشتركة اعترضت وأسقطت عددًا من الطائرات دون طيار "المفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

