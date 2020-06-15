شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للغبار وفرصة لهطول الأمطار.. توقعات «الأرصاد» لطقس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء)، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويستمر تأثيرها على طول الساحلين الغربي والشرقي وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

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وذكرت الهيئة في تقريرها أن السماء ستكون غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.

وأضافت أن الأحساء ستسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ48 درجة مئوية، فيما تسجل القريات أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.