شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لمعرفة قوة إشارة «الواي فاي» في أرجاء المنزل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو شرح من خلاله طريقة سهلة لمعرفة قوة إشارة “الواي فاي” في جميع أرجاء المنزل.

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وقال الحمادي “إذا تحتاج معرفة قوة إشارة الوايرلس في أرجاء بيتك أو أي مكان علشان تقوّيها أو تختار مكان أفضل للمودم؛ فبإمكانك عبر تقنية الواقع المعزز تحويلها لشكل مرئي عبر كاميرا جوالك”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن معرفة قوة الإشارة من خلال تطبق AR-WAVE ويمكن تحميله من خلال هواتف الآيفون عبر الرابط التالي (اضــغط هــنا)، أو من خلال هواتف الاندرويد عبر الرابط التالي (اضغــط هــنا).