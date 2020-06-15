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العراق... قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد

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وقالت الخلية في بيان: "انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى قوة من فرقة الرد السريع خلال تنفيذ واجب في منطق بلكانة السادة الثانية في الحدود الفاصلة بين الطوز ومحافظة السليمانية"، وفق موقع "شفق نيوز" العراقي.

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وأضافت أن "الانفجار أدى إلى استشهاد ثلاثة من منتسبي الرد السريع وجرح اثنين آخرين، كما حصلت أضرار في العجلة، وقد نتج عن هذا الواجب العثور على وكر للإرهابيين في منطقة جبلية وعرة وبداخله عجلة حمل نوع كيا ودراجتين ناريتين حيث تم الاستيلاء عليها من قبل القوة المنفذة للواجب".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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