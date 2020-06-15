مصر... 1691 إصابة جديدة بفيروس كورونا ورقم قياسي في الوفيات اليومية

وبهذا ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في مصر إلى 12329 حالة حتى اليوم.
كما تم تسجيل 1691 حالة إصابة جديدة، بجانب وفاة 97 حالة جديدة، وهو رقم الوفيات الذي يعد قياسيا، حيث لم يسبق تسجيل هذا الرقم بشكل يومي من قبل.
إلى الآن، تعد المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية.
وعلى صعيد المحافظات الأقل إصابة، جاءت كل من البحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب سيناء، لتسجل أقل معدلات إصابات بالفيروس.
وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وبلغ إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الإثنين 46289 حالة، منهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها في جميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
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