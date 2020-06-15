شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: هدف مفاوضات سد النهضة التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، أن هدف مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا وبلاده التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأضاف ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الاثنين، أنه تم تكليف الفرق القانونية للدول الثلاثة، بحضور المراقبين لمتابعة النقاط العالقة على أن ترفع للاجتماع الوزاري.

وأوضح وزير الرى السودانى، أن مفاوضات سد النهضة لم تحدد عدد سنوات تعبئته وتم ربط الأمر بكمية المياه.