شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السودانى: مفاوضات سد النهضة حققت تقدما كبيرا في جوانب فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا حققت تقدما كبيرا في جوانب فنية، مشيرا إلى أن الدول الثلاث توافقت على معظم المسائل الخاصة بملء السد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى له عقب انتهاء المفاوضات، أنه تم التوافق على جوانب كثيرة بشأن ملء سد النهضة، لافتا إلى هنالك خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن جوانب قانونية حول سد النهضة.

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وأشار وزير الرى السودانى، أنه يتم اجتماع بشكل يومى ويمكن إجراء أكثر من اجتماع خلال اليوم الواحد، لافتا إلى أن الوفد القانونى سوف يتم الاجتماع غدا لبحث الأمور القانونية.

وأوضح أن مصر وأثيوبيا طلبت استكمال المفاوضات، لافتا إلى أن بلاده قدمت مقترحا من أجل إنهاء المفاوضات غدا إذا تم التوافق، خاصة أنه تم الاتفاق على رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء الذين كلفوا وزراء الرى فى الدول الثلاثة بالتفاوض.