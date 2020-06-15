شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة العراقية توفر 25 ألف اسطوانة أكسجين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن فى العراق، اليوم الاثنين، تجهيز وزارة الصحة بـ 25 ألف اسطوانة أكسجين، منذ بداية أزمة كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وقال مدير عام الشركة سفيان فوزي الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بحسب توجيه وزير الصناعة والمعادن تواصل شركة الصناعات الكهربائية تجهيز وزارة الصحة بالأوكسجين لمواجهة جائحة كورونا"، لافتا إلى إن "الوزارة لم تجري أي تغييرات على أسعار بيع الغاز لوزارة الصحة منذ عام 2017 وحتى الآن، حيث يبلغ سعر الاسطوانة الواحدة 6 الاف دينار".

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وأضاف، ان "الشركة تقوم حاليا بتجهيز وزارة الصحة بمعدل بين 380 الى 500 اسطوانة تتراوح سعاتها من لتر إلى 20 ألف لتر"، مبينا أن "الوزارة جهزت الصحة منذ بداية الأزمة وإلى الآن بـ350 ألف لتر من الغاز و25 ألف اسطوانة أوكسجين".

وتابع، ان الانباء التي تحدثت حول ارتفاع اسعار بيع غاز الاوكسجين عارية عن الصحة، مشيرا الى ان "وزارة الصناعة قادرة على تجهيز جميع المستشفيات بغاز الأوكسجين دون أي تأخير حيث تنظر إلى الأمر أنساني أكثر من كونه مادي".