الجيش اليمنى: تحرير مواقع استراتيجية فى جبهة نهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمني، اليوم /الاثنين/، مواقع استراتيجية في جبهة نهم، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن قوات الجيش شنت هجوما كبيرا على مواقع تمركز المليشيا المتمردة في مديرية نهم، حررت على إثره مواقع مهمة في المديرية.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

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