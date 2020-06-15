شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يدعي إصابته وعائلته بـ«كورونا» بسبب تشخيص خاطئ.. وصحة تعسير تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على ما نشره مواطن بشأن تعرضه وعائلته للإصابة بفيروس كورونا، بسبب تشخيص خاطئ من طبيبة بأن ما يشكو منه هو إنفلونزا موسمية.

وأشارت صحة عسير، في بيان لها، إنه بعد التحقيق في تفاصيل ما نشره، تبين أن الشخص المذكور راجع أحد المراكز الصحية في مدينة أبها، وتم التعامل معه وفق البروتوكولات الطبية المحدثة للتعامل مع حالات الاشتباه أو الحالات المؤكدة.

وأضافت أنه بعد التحقق من خلال الأنظمة الرسمية والمعتمدة لدى وزارة الصحة التي يتم من خلالها تسجيل وتوثيق الحالات الإيجابية المؤكد إصابتها، فلم يثبت إجراء الشخص الفحص، ولم تثبت إصابته بفيروس كورونا حتى صباح الأحد ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م.