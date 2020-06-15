شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تصدر بيانا بشأن أدوية مرضى السكري المحتوية على «ميتفورمين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، بيانا بشأن المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين)، يتضمن عدة قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من الأدوية التي تم تحليلها.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه إلحاقاً لبيان الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر في 29 مايو 2020م الموافق 6 شوال 1441هـ، بخصوص احتمالية ظهور خلل في جودة أدوية مرض السكري المحتوية على مادة “ميتفورمين” يتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية من عائلة النيتروزامين التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine وتعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.

وبعد نشر الهيئة في البيان السابق قائمة تضم 24 دواء من الأدوية المحتوية على مادة “ميتفورمين” ثبتت سلامتها وخلوها من تلك الشوائب، أصدرت الهيئة قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من هذه الأدوية، وهي: