شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة» توضح طريقة احتساب «القيمة المضافة» للتعاقد الممتد لأكثر من عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” مثالا توضيحيا لكيفية احتساب نسبة ضريبة القيمة المضافة على التعاقد الممتد لأكثر من سنة والذي تم إصدار الفاتورة قبل 11 مايو 2020م.

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وأوضحت الهيئة، أنه إذا تم التعاقد مع شركة صيانة لمنزل لمدة 5 سنوات في تاريخ 15 أبريل 2020م، وتم إصدار القانون بكامل المبلغ عند التعاقد بنسبة 5% فيتم احتساب الضريبة كالتالي: “إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020 م، وتم توريد الخدمات في أو بعد 1 يوليو 2020م.

وتخضع قيمة خدمات الصيانة المقدمة للعميل عن الفترة من 15 أبريل 2020م وحتى 30 يونيو 2021م، للنسبة الأساسية 5%، ومن تاريخ 1 يوليو 2021 ، تخضع باقي قيمة خدمات الصيانة للنسبة الجديدة 15%.