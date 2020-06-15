شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: 50 ألف ريال عقوبة المؤسسة المسئولة عن تجمع عمالها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت وزارة الداخلية التحذير من خطورة التجمعات العمالية التي تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع، ونحوها خلاف مساكنهم.

وأكدت الوزارة أن العقوبة المقررة تبلغ 50 ألف ريال على المؤسسة المسؤولة من العمال، فيما تبلغ العقوبة في حال تكرار المخالفة 100 ريال.

وأبانت الوزارة أنه سيتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

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ونوهت الوزارة، إلى أنه في حال كانت المنشأة تابعةً للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة سيتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق المؤسسة لمدة ستة أشهر.

وأوضحت الوزارة أنه إذا كان المخالف من المقيمين، فسيتم إبعاده من المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ودعت الوزارة، كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه عبر القم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم (911).