شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة للطلاب بشأن الاختبار التحصيلي التجريبي «الفترة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب إرشادات مهمة للطلبة الذين سيختبرون يوم الأربعاء المقبل 17 يونيو 2020م الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد من المنزل -الفترة الثانية-.

وأكدت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية الدخول على المنصة وإمكانية تحميل الاختبار قبل 24 ساعة.

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كما أوضحت هيئة تقويم التعليم طريقة الحصول على كلمة المرور وبدء الاختبار التجريبي، موضحة أنه يمكن تسليم ورفع الاختبار خلال 24 ساعة.