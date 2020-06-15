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شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة للطلاب بشأن الاختبار التحصيلي التجريبي «الفترة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:
وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب إرشادات مهمة للطلبة الذين سيختبرون يوم الأربعاء المقبل 17 يونيو 2020م الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد من المنزل -الفترة الثانية-.
وأكدت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية الدخول على المنصة وإمكانية تحميل الاختبار قبل 24 ساعة.
كما أوضحت هيئة تقويم التعليم طريقة الحصول على كلمة المرور وبدء الاختبار التجريبي، موضحة أنه يمكن تسليم ورفع الاختبار خلال 24 ساعة.
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