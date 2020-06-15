فرنسا تنتقد التدخل التركي في ليبيا

نددت فرنسا يوم الاثنين بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ”هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي“.
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