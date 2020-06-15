اخبار الخليج

فرنسا تنتقد التدخل التركي في ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تركيا نقلت دفعات مرتزقة إلى ليبيا

نددت فرنسا يوم الاثنين بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ”هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تنتقد التدخل التركي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا