فرنسا تنتقد التدخل التركي في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تركيا نقلت دفعات مرتزقة إلى ليبيا

نددت فرنسا يوم الاثنين بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ”هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي“.