كبديل آمن عن تداول النقود.. فوري تشجع تجارها على التعامل بالكروت البنكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قامت شركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية بتفعيل خدمة الدفع عن طريق الكروت البنكية تسهيلاً على العملاء للحصول على خدماتهم من خلال شبكة تجار فوري على مستوى الجمهورية بمصر.



تأتى الخطوة الجديدة التي أطلقتها فوري في إطار سياسات الدول للتحول إلى مجتمع غير نقدي وتشجيع منظومة التحول الرقمي، واستخدام الكروت البنكية للدفع كحل بديل عن استخدام الكاش.

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تصب الخدمة الجديدة في صالح العملاء وتجار فوري على حد سواء، حيث تتيح للعملاء دفع جميع خدمات فوري التى تتعدى ال ٥٠٠ خدمة فى مختلف المجالات بالكروت البنكية بالإضافة الى دفع مشتريات البضائع المختلفة من تجار فوري، كما تقدم حوافز لتجارها لتشجيعهم على استخدام هذه الخدمة.

من جانبه صرح تامر الشامي رئيس قطاع المبيعات لشركة فوري أن هذه الخطوة تتماشى مع السياسة العامة للدولة المصرية للحد من التعاملات النقدية ولاسيما فى ظل الظروف الحاليّة التى تمر بها البلاد و أيضا تعزز مبدأ الشمول المالي لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كبديل آمن عن تداول الكاش فى التعاملات اليومية.

وأضاف الشامى أن خدمة المدفوعات عن طريق الكروت البنكية تتيح الحصول على خدمات فوري المتعددة من التجار باستخدام جميع أنواع كروت الدفع من البنوك العاملة فى مصر سواء كانت كروت إئتمان أو كروت الخصم المباشر وتشمل أيضاً كروت شبكة الدفع الإلكترونية المصرية في خطوة تهدف إلى تشجيع نقاط البيع التابعة لفوري والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لقبول التعاملات بالكروت البنكية فى كل المدفوعات و المشتريات.

يذكر أن “فوري” هي رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكاً رئيسياً وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من ١٥ محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية المصرية، وكذلك“myFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.