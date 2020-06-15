شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شروط الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

يمكن التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيًّا؛ خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، علمًا بأن المنتج التمويلي ينقسم إلى مسارين، الأول نقدي يصل إلى 60 ألف ريال، والمسار الثاني هو (النقل والتوصيل التشاركي) ويستلم من خلاله الممول مركبة للعمل بها.

وتستغرق رحلة التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية من 5 إلى 7 أيام فقط؛ والتي تعتبر فترة قياسية مقارنة بتمويلات أخرى.

وكان بنك التنمية الاجتماعية، قد أوضح أن نفاذ هو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي في مجالات الخدمات التخصصية أو التجارة الإلكترونية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي.

وتتعدد أهداف منتج نفاذ التمويلي؛ حيث تتمثل في النقاط التالية:

• تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

• فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

• رفع جودة حياة المواطن السعودي.

• توفير دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

• الحد من الائتمان غير الرسمي.

• خفض نسبة البطالة.

ويستهدف “نفاذ” الفئات التالية:

• فئة الموظفين براتب 10 آلاف وأقل لمسار الخدمات التخصصية.

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• فئة موظفين براتب 5 آلاف ريال وأقل لمسار النقل التشاركي.

• كل العاطلين عن العمل وبدون راتب.

• فئة غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

شروط التقديم على “نفاذ”، وفقًا لما أعلنه بنك التنمية الاجتماعية؛ حيث جاءت كما يلي:

1. أن يكون طالب التمويل سعودي/ـة الجنسية.

2. ألا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

3. ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بتمويل آخر.

4. الحصول على وثيقة العمل الحر بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات فقط.

5. ألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني عن 30 ألف ريال.

6. ألا تتجاوز مدة التمويل 5 سنوات.

7. أن يقدم طالب التمويل ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

8. الالتزام بالشروط والأحكام للمنتج وسداد الرسوم الإدارية والأقساط في وقتها المحدد.

9. التأمين على المركبة إذا كان العمل الحر الممول في توجيه المركبات.

10. التقديم عبر بوابة التقديم الإلكترونية ويمكنك الوصول لها بالضغط على هذا الرابط التالي :-

https://sdb.gov.sa/ar-sa/freelance