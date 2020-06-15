الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر ابتداء من 23 يونيو

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه سيتم اعتبارا من يوم 23 من يونيو الجاري السماح للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا والتي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.
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