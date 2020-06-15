شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الاسرائيلى ومدفعيته يستهدفان عدة مناطق فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين بالطائرات الحربية والمدفعية عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة أطلقت قذيفتين على موقع شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال أطلقت - كذلك - قذيفتين صوب أرض في محيط مطار رفح غزة المدمر جنوب القطاع، وقذيفتين صوب موقع شرق بلدة وادي السلقا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على موقع شرق رفح؛ ما أدى إلى تدميره، دون أن يبلغ عن إصابات.

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