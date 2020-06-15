المغرب: 92 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 8885 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم /الاثنين/ تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8 آلاف و885 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان اليوم - بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 218 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 63 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7828.

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