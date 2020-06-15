شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية: نتجه نحو التعافى من فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الأردنية أنها تقف على عتبة مرحلة التعافى من وباء فيروس كورونا المستجد، استنادا إلى تجربة من إجراءات الحماية من الجائحة والتكيُّف مع انعكاساتها، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة التعامل مع الوباء والتي تحدد إجراءات فتح وإغلاق القطاعات وفقاً لمستوى الخطورة الصحي.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الاثنين/ - أن تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز على 3 ثوابت رئيسة هي الحماية الصحيّة والاجتماعيّة، والاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة، والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف.

وأضاف العضايلة "أن الأردن في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحليّة تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحيّة، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحيّة والتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأردنية: نتجه نحو التعافى من فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.